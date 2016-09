Nachwirkungen



In unserem Test Krill und Algenölkapseln (ÖKO-TEST 10/2015) schnitt das Produkt Das Gesunde Plus Premium Omega-3-Krillöl Kapseln (dm-Drogeriemarkt) nur "ungenügend" ab. Wir monierten unter anderem das Fehlen des Hinweises "Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden". Die Kennzeichnung ist nun außen auf der Packung angebracht. Allerdings rügen wir weiterhin den dort rot aufgedruckten Slogan "Für eine herzgesunde Ernährung". Nach der EU-Health-Claims-Verordnung ist lediglich die Aussage erlaubt: "EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei." Zwischen "normal" und "gesund" ist ein Unterschied, weshalb der Slogan unseres Erachtens nach zu weit führt. ÖKO-TEST sieht in den Krillöl-haltigen Pillen zur Nahrungsergänzung generell keinen Nutzen für den gesunden Verbraucher. Der Bedarf an den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA kann auch über eine abwechslungsreiche, ausgewogene, vor allem frische Kost gedeckt werden. Eine Packung mit 60 Kapseln kostet 12,95 Euro.



