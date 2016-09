Testberichte



Die gesunde Babyhaut braucht nur wenig Plege und wenn doch, mit sanften Mitteln. Babyöle mit Parfüm sind nicht die beste Wahl, auch schädliche Produktionsrückstände sollten nicht sein. Wir können einige wenig belastete Babyöle empfehlen.

Babyhaut ist zart und dünn. Die Talgdrüsen sind noch nicht vollständig entwickelt und die Haut verliert schnell Feuchtigkeit. Hornschicht und Säureschutzmantel, die die Haut vor schädlichen Einflüssen schützen, sind noch nicht intakt.



Deshalb stellt sich die Frage nach der notwendigen Pflege für die empfindliche Haut. Sind Babyöle ratsam? Wie sehen das zum Beispiel Hebammen? Das sei sehr unterschiedlich, berichtete uns Susanne Weyherter vom Bayerischen Hebammen Landesverband. "Viele Hebammen arbeiten gern mit natürlichen Ölen und empfehlen diese vor allem bei trockener Haut. Denn am Anfang ist die Haut der Babys oft trocken und schuppig." Auch zur Babymassage seien Öle beliebt. Für die gesunde Babyhaut hält sie jedoch keine spezielle Pflege für nötig und bei massiven Hautproblemen sollte man sich vom Arzt beraten lassen. Was die Reinigung von Po und Windelbereich angeht, ist Susanne Weyherter Anhängerin von warmem Wasser und Waschlappen. Wenn jedoch das große Geschäft schon angetrocknet und verkrustet sein sollte, könnten Eltern auch zu etwas Öl greifen, um den Schmutz schonend zu lösen.



Für den Kinderdermatologen Dr. Marc Pleimes aus Heidelberg kommen Babyöle als Badeöle und zur Massage infrage. Einfühlsames Massieren ist für das Wohlbefinden und die Entwicklung des Babys sehr förderlich. Mit den öligen Händen wird die noch sehr empfindliche Haut sanft bewegt - ohne Zerren und Reißen. Ansonsten empfiehlt der Arzt jedoch Cremes oder Emulsionen auf Basis von Wasser und Fett für die Rückfettung der Haut. Aber er hält es für legitim, den Po mit Ölen zu reinigen, denn die Reibung des Tuchs wird dadurch verringert.



Auch die Deutsche Haut- und Allergiehilfe empfiehlt in ihrer Patienteninformation, die in Zusammenarbeit mit der Klinik für Dermatologie der Charité Berlin entwickelt wurde, rein pflanzliche Öle, um die empfindliche Poregion hautschonend zu säubern. Für die trockene Haut haben sich nach deren Aussagen Cremes und Lotionen auf der Basis von pflanzlichen Ölen bewährt, die in die Haut eindringen und die Barrierefunktion verbessern können.

