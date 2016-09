Testberichte



Fieberthermometer

Heiß, heißer, am heißesten

Fieberthermometer gehören in Kinderhaushalten zu den ganz wichtigen Utensilien. Die meisten Produkte können wir empfehlen. Ein Ausreißer ist jedoch zu ungenau.

Wenn Eltern beurteilen wollen, wie schwer ihr fieberndes Kind erkrankt ist, spielt der Allgemeinzustand des kleinen Patienten grundsätzlich eine wichtigere Rolle als dessen exakter Temperaturwert. Das haben alle Kinderärzte betont, die wir nach Ratschlägen zum kränkelnden Nachwuchs gefragt haben. Gleichwohl ist Fieber nach wie vor eines der wichtigsten Symptome für bakterielle Erkrankungen, Virusinfektionen oder etwa auch Immundefekte. Ein möglichst genaues Thermometer gehört deshalb als medizinische Basisausstattung in jeden Haushalt. Das geeignete Modell auszuwählen, mag aber auf den ersten Blick schwerfallen, weil sich der Markt für Fieberthermometer in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt hat: Klassische analoge Quecksilberthermometer sind wegen ihres giftigen Inhalts seit 2009 in der EU verboten. Neben analogen Modellen mit Gallium und den weit verbreiteten digitalen Kontaktthermometern drängen vermehrt die deutlich teureren Infrarotthermometer auf den Markt. Letztere zeigen am Menschen in der Regel nicht direkt den Temperaturwert der gemessenen Stelle an, sondern berechnen beispielsweise noch die Umgebungstemperatur mit ein. Manche sind so konstruiert, dass sie den Wert für eine andere Körperstelle anzeigen als die gemessene, etwa den Referenzwert im Mund. Um zu sehen, was das eigene Infrarotthermometer tatsächlich ausgibt, lohnt sich also ein genauer Blick in die Gebrauchsanweisung. Auch digitale Kontaktthermometer geben nicht gleich direkt eine gemessene Temperatur aus, sondern errechnen aus den erfassten Messergebnissen binnen Sekunden den angezeigten Wert. Grundsätzlich lassen sich mit verschiedenen Messmethoden gute Ergebnisse erzielen.



Kontaktthermometer



Im Po (rektal): "Vor allem für kleine Kinder und Säuglinge ist die Rektalmessung nach wie vor, auch nach internationalem Standard, die beste Methode", sagt Professor Michael Weiß, Kinderarzt und Ärztlicher Direktor des Kinderkrankenhauses Amsterdamer Straße in Köln. Ärzte empfehlen, das Baby in Rückenlage zu bringen und seine Beine nach oben zu heben. Etwas Creme kann helfen, das Thermometer einzuführen. Bei Widerstand sollten Eltern keine Kraft anwenden. Kindern ist die Messung häufig unangenehm, für Eltern erfordert sie Übung.

