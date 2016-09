Testberichte



Ob Drache, Prinzessin oder Frosch: Ein Kindergartenrucksack wird oft wegen seines Aussehens gekauft. Doch er sollte auch praktisch sein, passen und nicht voller Schadstoffe stecken. Von 14 Produkten können wir jedoch nur sechs Modelle empfehlen, fünf fallen durch.

Welche Ansprüche können und sollen Eltern an Kindergartenrucksäcke stellen? Für Kinder zählt wohl in erster Linie das Aussehen. Schließlich muss ihnen der Rucksack, den sie täglich den anderen stolz präsentieren, gefallen. Die Auswahl ist riesig: Rennautos, Monsterdesigns, quietschbunte Modelle. Aber auch Motive mit Figuren aus jeweils aktuellen Filmen wie "Die Minions" und "Die Eisprinzessin" oder die Klassiker à la "Micky Maus" begeistern die Kids nach wie vor.



Eltern und Erzieherinnen hingegen wird es vorrangig um andere Aspekte gehen: nämlich Funktionen, Handhabung und Tragekomfort. Wie schwer ist der Rucksack? Können alle wichtigen Utensilien wie Frühstücksdose, Obstbox und Trinkflasche verstaut werden? Idealerweise passen Wechselwäsche und sogar noch ein warmes Jäckchen obendrauf. Damit derart voll gepackte Rucksäcke nicht sofort aus allen Nähten platzen, müssen sie robust sein. Weil Kleinkinder schnell wachsen, sollten sämtliche Gurte an die Körpergröße anpassbar sein. Ein Rückenpolster ist nicht nur bequem beim Tragen, es verhindert außerdem Druckstellen, falls die Kleinen mal etwas Eckiges oder Kantiges - wie ein Spielzeugauto oder die Lieblingspuppe - im Gepäck haben.



ÖKO-TEST wollte wissen, wie es um die Güte von Kindergartenrucksäcken bestellt ist und welche Alternativen Eltern bei der Fülle an Modellen haben. Dafür haben wir insgesamt 14 Produkte eingekauft und in Laboren umfangreichen Praxis- und Schadstofftests unterzogen.



Das Testergebnis



Keine Bestnote. Fünfmal "mangelhaft" oder "ungenügend", sechs Rucksäcke sind "gut". Zwei Modelle haben sich ihr "gut" im Praxistest mit schlechten Ergebnissen im Schadstofftest ruiniert.



Komfort? Kommt vor! Nur bei zwei Modellen, dem Ergolino Single Backpack Schniekelessa, pink magic und dem Jack Wolfskin Kinder Rucksack Little Joe, night blue, stellten die Experten gar keine Einbußen des Tragekomforts fest. Bei einigen Produkten war der Brustgurt nicht verstellbar. Dessen Anpassungsmöglichkeit ist aber wichtig: Sitzt der Brustgurt im Halsbereich, kann das für Kinder unangenehm sein. Liegt er hingegen zu tief oder fehlt, können die Schulterträger zu leicht runterrutschen. Bei drei weiteren Produkten fehlte der Brustgurt komplett. Die größte Baustelle im Teilbereich Komfort: der Bob der Baumeister Rucksack, blau. Bei dem Modell bemängeln wir, ebenso wie bei einigen anderen auch, die fehlende oder sehr dünne Rückenpolsterung. Ebenso haben wir abgewertet, wenn die Tragegurte zu nah am Hals- und Nackenbereich verlaufen und so zu leichten oder stärkeren Einschränkungen führen könnten.

