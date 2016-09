Testberichte



Seite 1/2 Seite 1/2 Ratgeber Kleinkinder

Hochstühle

Kein Zappelphilipp mehr

Die gute Nachricht: Alle Hochstühle sind kippsicher. Doch noch immer passen sie nicht zu allen Kindergrößen und sie weisen etliche weitere Mängel auf. Drei "gute" Produkte können wir noch empfehlen.

Für Emil, zweieinhalb Jahre alt, ist es das Selbstverständlichste auf der Welt: Natürlich sitzt er beim Essen mitten unter den Erwachsenen an einem Tisch. Dank des Hochstuhls unter ihm ist er ein fester Teil der Tischgesellschaft. Gerade wischt ihm seine Mutter Daniela mit der Serviette das Hühnerrisotto aus dem Mundwinkel, da geht Emil nach oben und stößt sich mit den Händen ab. Der Hochstuhl kippelt leicht. "Runtersetzen!", sagt Daniela bestimmt. "Runtersetzen", plappert Emil fröhlich nach und setzt sich hin. Alles gut gegangen, alle essen weiter.



Der Hochstuhl, auf dem Emil sitzt, ist nicht sein eigener. Zuhause hat er einen Stuhl aus Holz, der auf seine Körpergröße justiert werden kann. Doch die Familie ist im Urlaub und Emil nimmt mit einem nicht verstellbaren Modell vorlieb, das aussieht, als hätten vor ihm schon einige andere Kinder darauf Platz genommen. Eine Woche lang ist das kein Problem. Doch in den eigenen vier Wänden sitzen Kinder am besten auf einem auf sie abgestimmten Stuhl. "Hochstühle werden nur für kurze Zeit genutzt, da sind keine dauerhaften Schäden zu erwarten. Aber der Komfort kann schon deutlich eingeschränkt werden", sagt Norbert Vogt. Der Leiter der Forschungsgruppe Industrieanthropologie der Uni Kiel beschäftigt sich intensiv mit menschlichen Körpermaßen und industriellen Erzeugnissen, die sich ihren Nutzern anpassen sollten. "Die Anforderungen an die optimale Sitzposition unterscheiden sich bei Kindern gar nicht so stark von denen bei Erwachsenen", sagt Norbert Vogt.



Wichtig laut dem Experten: Wenn sich die Kniekehle im Bereich der Sitzvorderkante befindet, sollte der Rücken die Lehne erreichen können. Falls dies nicht möglich ist, rät er, die Sitztiefe umzustellen oder ein Kissen zwischen Rücken und Lehne zu packen: "Es ist sehr unkomfortabel für das Kind, wenn es die Sitzvorderkante im Bereich der Wade hat." Jeder Druck durch die Kante sollte vermieden werden, auch deshalb sollten Kinder die Füße beim Sitzen voll auf die Fußstütze aufstellen können.

Inhalt



Seite 1/2 Seite 1/2

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet