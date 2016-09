Testberichte



Kinderbetten

Gute Nacht!

Weitgehend sicher sind die aktuellen Kinderbetten, wie unser Test zeigt. Mit der Verarbeitung sind wir jedoch nicht immer einverstanden. Und ein Bett enthält sogar einen Schadstoff, der nicht erlaubt ist.

Für die Sicherheit gibt es ein Maß: 45 Millimeter sollte der Abstand zwischen zwei Gitterstäben eines Kinderbetts mindestens sein, damit das Baby nicht seinen Kopf hindurchstecken und hängen bleiben kann. Das gibt die zuständige Norm DIN EN 716 vor. Auch das Höchstmaß, wie weit die Holzlamellen im Seitengitter auseinandergebogen werden dürfen, wenn das Baby oder Kleinkind einmal versuchen sollte, seine Arme, Beine oder seinen Kopf hindurchzuzwängen, ist darin festgelegt: Der Abstand zweier Bauteile oder der Durchmesser von Öffnungen in einem Kinderbett darf selbst unter Belastung 65 Millimeter nicht überschreiten.



So weit die gute Nachricht. Die schlechte: Hersteller sind nicht zur Anwendung von DIN-Normen verpflichtet. Es sei denn, der Gesetzgeber hat ihre Einhaltung für eine bestimmte Produktgruppe zwingend vorgeschrieben - was bei Kinderbetten nicht der Fall ist. Aber: Die Produzenten orientieren sich meist an den DIN-Normen. Schon alleine deshalb, da sie so in juristischen Auseinandersetzungen korrektes Verhalten besser nachweisen können. "Die Norm gibt ihnen Rechtssicherheit", erklärt die für den Fachbereich Möbel zuständige Projektmanagerin im Institut für Normung (DIN), Irina Darian.



Sie gibt Einblick in die Arbeit des DIN-Ausschusses "Holzwirtschaft und Möbel", der mit seinem Arbeitsausschuss "Anforderungen an Kindermöbel" zuständig für die Sicherheit von Kinderbetten ist. Hier werde diskutiert, ob das Maß der Abstände geändert werden soll oder ob sich ein Kind am Bett irgendwo verfangen kann. "Ziel ist immer, mehr Sicherheit herzustellen."



Einer der Mitglieder im Arbeitsausschuss ist Felix Scharnagl, Möbelexperte des TÜV Rheinland. Er überarbeitet derzeit mit anderen Experten die seit 2013 gültige Version der Norm zur Sicherheit von Kinderbetten, deren Ursprung im Jahr 1975 liegt. "Mit der Veröffentlichung der Neufassung ist Ende 2016 zu rechnen", prognostiziert Scharnagl. Seine Arbeitsgruppe reagiere auf neue Entwicklungen, Trends, Risiken und Unfälle. "Wir haben zum Beispiel den Eindruck, dass Reisekinderbetten immer mehr als normale Betten eingesetzt werden", nennt Scharnagl ein Beispiel. "Das stellt ganz andere Anforderungen."

