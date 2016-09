Testberichte



Malen mit Straßenmalkreide macht Kindern unglaublich viel Spaß und ist noch dazu pädagogisch wertvoll. Leider enthalten etliche Stifte krebserregende Farbbestandteile. Doch sechs Produkte können wir rundum empfehlen.

So weit sie sich erinnern kann, verziert Finja Wolters Asphalt. Nicht nur vor dem Elternhaus, sondern auch vor Publikum - seit sie vier ist. Das Mädchen mit dem schelmischen Grinsen lebt in Geldern. Die Kleinstadt nahe der holländischen Grenze richtet seit 1979 jährlich mit das größte Straßenmalfestival der Welt aus: "Meine Mama ist Hobbykünstlerin. Sie hat mich schon als kleines Kind zum Malfest mitgenommen und dann einfach angemeldet." Seitdem, erzählt die heute elfjährige Gymnasiastin, komme sie nicht mehr los von der Kreidekunst, übe bei schlechtem Wetter auf Papier und in den warmen Jahreszeiten auf der Straße: "Ich habe mit Kinderkreide angefangen. Erst seit dem vergangenen Jahr male ich mit Schulkreide. Die färbt stärker." Auf dem Festival an zwei Augusttagen kann Finja kaum von den Zeichenklötzchen lassen: "An meinem Frosch auf dem Skateboard habe ich im vergangenen Jahr von morgens um acht Uhr bis nachmittags um fünf Uhr durchgemalt. Zwischendurch gab’s nur eine kleine Pommespause." Kunstkopien aller Epochen und Eigenkreationen: 361 Künstler aus aller Herren Länder verwandelten Geldern 2015 in eine Galerie unter freiem Himmel. Nach Angaben der nordrhein-westfälischen Stadt malten auch 114 Kinder mit. Sechs davon unter drei Jahren, der jüngste Festivalkünstler war zwei.



Warum den Nachwuchs Kreide so fasziniert, weiß Professor Stefan Reichelt vom kinderneurologischen Zentrum der LVR-Klinik in Bonn: "Motorische und sensorische Fähigkeiten, Ausdauer und gedankliche Beweglichkeit werden umfassend gefördert, ohne dass dies nach absichtsvoller Förderung riecht." Denn Kinder gestalteten mit Kreide meist lustvoll und autonom, seien weitgehend unbeeinflusst vom kritischen Blick Erwachsener, so der Psychotherapeut. Spielen und Malen ginge zudem beim Kreidezeichnen oft ineinander über.



Finja begründet ihre Liebe zur Kreide praktisch: "Mir macht das einfach Spaß, groß zu malen und die Farben zu verwischen. Die Kreide muss man Schicht für Schicht mit den Fingern in die Straße reiben. Dann hält es besser und die Farben leuchten stärker." Sorge macht der jungen Künstlerin nur der Regen: "Meine Mama macht jedes Jahr ein Foto von meinem Bild für mein Straßenmalalbum. Damit kann ich mich erinnern, wenn die Bilder längst weggewaschen sind."

