Die meisten Kinder sind begeistert, wenn sie farbenfroh geschminkt in eine andere Rolle schlüpfen können. Doch viele Kinderschminken sind zum Gruseln, denn sie stecken voller Schadstoffe.

Auf den beliebten Themenpartys, an Geburtstagen und Festen aller Art, zu Halloween und natürlich an Karneval sind bunte Schminkstifte unerlässliche Utensilien. Mit der passenden Bemalung und alten Kleidern läßt sich ein Look zaubern, der auch im Kindergarten und in der Schule besteht.



Zwei unterschiedliche Varianten der Schminken sind im Angebot: Es gibt wasserlösliche Stifte und Wasserfarben, aufzutragen mit Pinsel oder Schwämmchen. Diese lassen sich dann auch wieder gut mit Wasser aus dem Gesicht waschen. Die andere Ausführung: Farbschminken auf Fettbasis, meist festere Stifte. Egal welche Variante Eltern wählen: Die Schminken stehen immer wieder in der Kritik. Denn teilweise sind sie stark belastet. Das zeigen zum Beispiel frühere ÖKO-TESTs oder die Analysen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts (CVUA) Karlsruhe im Jahr 2014, das den verbotenen Farbstoff Lackrot (CI 15585) in mehreren WM-Fan-Schminken entdeckte.



Schwermetalle wie Nickel und Blei sind in Kosmetika zwar verboten, können aber zum Beispiel durch Farbstoffe trotzdem in dekorative Kosmetik und in Tätowiermittel gelangen. Denn in der Kosmetikverordnung bedeuten verbotene Stoffe nicht immer ein Komplettverbot. Spuren von verbotenen Stoffen sind dann erlaubt, wenn es sich etwa um Verunreinigungen handelt, die "bei guter Herstellungspraxis", wie es so schön in den Behördenstuben heißt, "technisch unvermeidbar" sind. Welche Gehalte darunterfallen, klärt die EU-Kosmetikverordnung jedoch nicht.



Haben die vielen negativen Schlagzeilen dazu geführt, dass die Schminken nun besser sind? Um das herauszufinden, haben wir zwölf Kinderschminken ins Labor geschickt.



Das Testergebnis



Zum Abschminken. Die Hälfte der Produkte ist "ungenügend". Zwei Lichtblicke gibt es aber immerhin.



Verboten. Die Edding Funtastics Face Fun Schminkstifte sind mit PHMB konserviert. Doch das ist ein CMR-Stoff, also eine jener Substanzen, die als krebserregend, erbgutverändernd und reproduktionstoxisch eingestuft sind. Somit ist der Konservierer aus Sicht der EU in Kosmetika seit 2015 formell nicht mehr erlaubt. Daran ändert auch nichts, dass der Stoff (noch) auf der Liste der erlaubten Konservierungsmittel steht. Auf diese Liste verweist die Industrie gern. Ob und wie die EU-Kommission das ändern wird, ist noch in der Schwebe. In den EU-Ländern sind die Mitgliedsstaaten und ihre Behörden für die Umsetzung des Verbotes von PHMB verantwortlich. Die Untersuchungsanstalt Sachsen bestätigt mit Hinweis auf die Einschätzung der EU: "Daher werden Proben, in denen wir PHMB positiv nachweisen, (...) beanstandet."

