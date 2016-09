Testberichte



Dr.-Oetker-Produkte

Dr. Zucker und Dr. Öl

Aus dem riesigen Sortiment von Dr. Oetker wählten wir 19 Produkte aus, die auch bei Kindern ankommen, von der Götterspeise bis zur Pizza - und natürlich den Vanillepudding. Das Ergebnis unserer Untersuchung: Erstaunlich viel Mineralöl und Zucker steckt in vielen Produkten. Nur eines können wir noch empfehlen.

Wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen: "Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?", tönt eine tiefe, sympathische Männerstimme aus dem Fernseher. Eine junge Frau, adrett, mit perfekt sitzenden Locken und weißem Schürzchen, stimmt dem Mann fröhlich in die Kamera lächelnd zu: "Ja. Und das Allerwichtigste für ihn ist: der Pudding!" Der Pudding, der in dieser Werbung aus den 50er-Jahren beworben wird, stammt von Dr. Oetker und aus einer Zeit, als das Unternehmen sich noch auf einige wenige Backzutaten wie das Backpulver, Vanillezucker und eben den Pudding konzentrierte.



Ebenso wie das Frauenbild, das die Werbung spiegelt, hat sich in den vergangenen 70 Jahren auch das Sortiment der Unternehmensgruppe verändert: Zum Backpulver kamen nach und nach Götterspeise, Vanillesaucen, Backmischungen, Backdekorationen, Fertigkuchen, diverse Instantpulver, Müslis und Tiefkühlpizzen. Mit dem Kauf der Radeberger-Gruppe gesellten sich auch einige Biersorten dazu - und wenn die Mitarbeiter einmal auf ihren Erfolg anstoßen wollen, können sie das auch mit Henkell trocken, Deinhard oder Wodka Gorbatschow aus dem firmeneigenen Imperium tun. Mehr als 3.500 Produkte gehören inzwischen zum Sortiment.



Vieles hat sich verändert bei Dr. Oetker. Aber der Pudding, der ist geblieben. Und der fehlt natürlich auch nicht in unserem Test. Außerdem haben wir 18 weitere, auch von Kindern verzehrte Produkte von Dr. Oetker ins Labor geschickt und gewohnt umfangreich auf Schadstoffe und Verunreinigungen untersuchen lassen.



Das Testergebnis



Man nehme: einen Löffel "gut", einen Messbecher voll "befriedigend" und "ausreichend" sowie einige Messerspitzen "mangelhaft" und ein bis zwei Prisen "ungenügend" - fertig. So breit wie die Produktpalette sind auch die Testergebnisse. Eine Reihe von Produkten hinterlässt keinen guten Eindruck vom Unternehmen.



Schlechtes Fett: In drei der Backprodukte im Test wurde das umstrittene Palmöl verwendet. Bei seiner Herstellung unter hohen Temperaturen können die äußerst bedenklichen Schadstoffe der Gruppe 3-MCPD- und Glycidylester entstehen. In allen dreien wurden sie nachgewiesen, und zwar in so hohen Gehalten, dass in einem Brownie und einem Stück Marmorkuchen mit Schokoladenglasur die tolerierbare Tagesdosis der EFSA für Kleinkinder deutlich überschritten, im Fall des Pizzateigs Italienischer Art zu mehr als der Hälfte ausgeschöpft wird. Erst vor einigen Monaten hat die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit die Bewertung der Stoffgruppe verschärft, weshalb auch ÖKO-TEST die Produktbewertung des Tests an die nun empfohlenen Werte angepasst hat. Glycidol ist erbgutschädigend und krebserregend und auch freigesetztes 3-MCPD hat in Tierversuchen zu gesundheitlichen Schäden geführt.Vor allem für Kinder besteht nach Einschätzung der EU-Lebensmittelbehörde schon bei durchschnittlicher Aufnahme beider Stoffe über Lebensmittel ein erhöhtes Gesundheitsrisiko.

