Testberichte



Seite 1/5 Seite 1/5 Ratgeber Kleinkinder

Kindergetränke, Trinkpäckchen

Unsaftig

Portionspäckchen mit Fruchtgetränken sind beliebt für Schule und Freizeit. Leider stecken darin nicht so viel Obst, dafür oft zusätzlicher Zucker und zum Teil Aromen. An drei Produkten haben wir wenig auszusetzen.

Kinder sind Meister darin, kleinste Mäkel an Früchten aufzuspüren: leichte Verfärbungen, winzige Löcher, vermeintliche Wurmspuren. Argwöhnisch wandern ihre Blicke über die Frucht. Auf die Frage, warum sie etwa den leckeren Pfirsich nicht essen möchten, folgt prompt die Antwort: "Da sind so komische Flecken dran."



Eltern können darüber schier verzweifeln. Immer wieder predigen Ernährungsexperten, wie gesund frisches Obst und Gemüse doch für Kinder seien. Und dann das! Nicht wenige Eltern weichen deshalb auf flüssiges Obst aus. Fruchtsaft, egal in welcher Form, ist unter Kindern meist beliebt. Eltern, die ihren Kindern ein Trinkpäckchen mit in den Ranzen geben, machen sich schnell kleine Freunde.



Mit richtigem Obst kann Fruchtsaft zwar nicht mithalten. Doch immerhin steckt in ihm noch einiges an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen drin, trotz der nicht gerade schonenden Verarbeitungsprozesse wie dem Erhitzen. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) findet es in Ordnung, wenn eine der von ihr empfohlenen fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag "durch 200 Milliliter Fruchtsaft ersetzt werden". Wenngleich die DGE auch betont, dass frisches, unverarbeitetes Obst vorzuziehen sei. Denn: "Der Gehalt an bestimmten Inhaltsstoffen ist höher als bei Saft oder Smoothies und die Energiedichte in aller Regel niedriger." Frische ganze Früchte trügen stärker zur Sättigung bei, auch weil durch das Kauen der Vorgang des Essens länger dauere als beim raschen Hinunterschlucken. "Der Verzehr von Convenience-Produkten bedeutet auch einen Verlust von Esskultur", so die DGE weiter. Der Bezug zu natürlichen Lebensmitteln gehe verloren, wenn sie "ausschließlich in (hoch) verarbeiteter Form konsumiert werden".



Fruchtsafthersteller geben sich dennoch reichlich Mühe, ihren Produkten ein natürliches Image zu verleihen. Doch viele Fruchtsaftgetränke für Kinder enthalten gerade einmal zwölf Prozent Fruchtsaft. Eltern sollten deshalb schon sehr genau hinsehen, wie viel Obst wirklich in den Trinkpäckchen steckt. Säfte mit geringen Fruchtanteilen haben zudem meist noch ein weiteres Manko: Der fehlende Geschmack wird häufig mit Zucker und anderen Süßungsmitteln oder Zitronensäure und Aromen ausgeglichen.

Inhalt



Seite 1/5 Seite 1/5

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet