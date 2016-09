Nachwirkungen



Im Test Online-Lieferdienste für Lebensmittel (ÖKO-TEST 8/2016) gab es Punktabzug für eine Lieferung von Anbieter Gourmondo.de. Wir hatten fälschlicherweise angenommen, dass das bestellte Produkt De Raza Ibérico Filet vom Schwein in einem Stück pro Packung geliefert wurde und nicht - wie im Shop angegeben - in Form mehrerer geschnittener Filets. Tatsächlich wurde das Fleisch aber korrekt geliefert, wie eine nochmalige Überprüfung nach dem Erscheinen des Tests ergab. Das Teilergebnis Lieferung verbessert sich damit auf die Note "sehr gut". Das Testergebnis Lieferung und Verpackung bleibt jedoch "befriedigend" und auch an der Gesamtnote hat sich nichts geändert. Unabhängig davon hat Gourmondo.de angekündigt, die Webseite in den nächsten Wochen komplett zu überarbeiten. In diesem Zusammenhang wolle man auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Erklärungen zum Datenschutz überarbeiten. Bei der rechtlichen Prüfung, die wir im Rahmen des Tests durchführen ließen, wurden erhebliche Mängel festgestellt. Einige dieser Mängel hat Gourmondo schon behoben. Ob sich die Korrekturen der rechtlichen Mängel insgesamt in einer besseren Note niederschlagen, werden wir nach Abschluss des Relaunches erneut untersuchen lassen.



